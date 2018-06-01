Dış saha karnesi – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    Dış saha karnesi

    Dış saha karnesi
    Bordo-mavili takım bu sezon dış saha maçlarında iç sahaya yakın bir puan topladı. İç saha maçlarında 9 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle 29 puanla 7. sırada yer alan ekibi, dış sahada ise 6 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyetle 26 puanla ligde 3. başarılı ekip oldu.
    1. 1.6.2018
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