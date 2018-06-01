Aminu ve Silva ısrarı – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    ve ısrarı

    <a href="/index/aminu?id=57a8fcc0-f6ec-4717-bded-c37016594e5b" class="" rel="tag">Aminu</a> ve <a href="/index/silva?id=442dbdf0-1a0b-4c69-9a96-23bb5dd2b0f2" class="" rel="tag">Silva</a> ısrarı

    , kanat oyuncusu Umar ve stoper Da ile ilgili girişimler tam gaz sürüyor.

    23 yaşındaki , küme düştüğü için ayrılmak istiyor. Bu sezon 31 lig maçında forma giyen , 5 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi. Yönetim, daha önce de gündeme gelen gelen Aminu için bu kez kararlı. Durica, Hubocan ve Uğur'un ayrılması sonrasında stoper arayışlarına hız veren , Fransız ekibi Caen ile sözleşmesi sona eren Da ile görüşüyor. 30 yaşındaki Fransız stoper ile yapılan pazarlıkların olumlu ilerlediği öğrenilirken, son kararı verecek. Da ile Bordeaux ve 'in de ilgilendiği kaydedildi.
    1. 1.6.2018
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