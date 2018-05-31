Trabzonspor’da değişim başlıyor – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    ’da değişim başlıyor

    Trabzonspor’da değişim başlıyor

    ile sözleşme imzalayarak sorununu çözen 'da, ilk olarak mevcut kadroda yapılandırmaya gidilecek, ardından da dış transferde harekete geçilecek.

    'da sorununun çözüme kavuşturulmasının ardından 2018-19 sezonu için yönetim ve teknik ekip birlikte yapacakları planlamayla yol haritalarını belirleyecek. İlk olarak mevcut kadronun maliyetini düşürmek isteyen bordo-mavililer, oyuncularla görüşmelerin tamamlanmasının ardından kalacak ve gidecek isimleri netleştirecek. Sonrasında ise vakit kaybetmeden dış transfere yönelecek.

    1 TEMMUZ'A KADAR TRANSFERLERİN BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR
    Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına ise tam kadro, transferler yapılmış bir şekilde başlamayı hedefliyor. 2018-19 sezonu için 26 Haziran'da toplanacak olan bordo-mavililerde, oyunculara yapılacak sağlık kontrollerinin ardından 1 Temmuz'da kamp çalışmalarının başlatılması planlanıyor. İki aşamalı 22-25 gün arası kamp yapmaya hazırlanan Trabzonspor, transfer çalışmalarını da erkenden noktalayıp kampı tam kadro gerçekleştirmeyi arzuluyor.

    TRANSFERDE ÖN ÇALIŞMALAR YAPILDI
    Bordo-mavililerde yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir, Genel Koordinatör Özkan Sümer ve yönetim kurulu, transferde yeni teknik direktör ve ekibine de sunulacak ön çalışma gerçekleştirdi. Yurt içinden 5-6, yurt dışından ise 2-3 ismin takip edildiği ifade edilirken, teknik ekiple de yapılacak son değerlendirmelerin ardından mevcut kadrodaki yapılanmanın tamamlanmasıyla dış transferde harekete geçileceği belirtildi. Trabzonspor'da özellikle yurtiçinde tamamlanan sezonda 'e veda eden takımların mercek altına alındığı, bu noktada 'dan Musa Çağıran, Tiago Pinto, Aminu Umar ve 'nden Uğur Çiftçi gibi isimlerin de yakından takip edildiği kaydedildi.

    1. 31.5.2018 10:20
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