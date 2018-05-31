Trabzonspor, kaynağından besleniyor

Bugüne kadar 10'u yabancı olmak üzere 39 teknik adamın görev yaptığı bordo-mavili takımda, Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Şota Arveladze ve Ünal Karaman, futbolcu ve teknik adam olarak görev aldılar.

Trabzonspor'da teknik direktörlük yapan Sadi Tekelioğlu ile Ahmet Özen de genç takımda forma giymişti.

BAŞARILARDA PAY SAHİBİ OLDULAR

Ligde 6 şampiyonluk yaşayan ve çok sayıda kupa kazanan Trabzonspor'un bu başarılarında, bordo-mavili takımda oynadıktan sonra çalıştırıcılık görevine getirilenler büyük pay sahibi oldu.

Trabzonspor formasını giyen, 1974-1975 sezonunda ise takımda teknik direktörlük görevine getirilen Ahmet Suat Özyazıcı ile bordo-mavililer, 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984, aynı şekilde takımda futbol oynayan, ardından da teknik direktörlük yapan Özkan Sümer ile ise 1978-1979 ve 1980-1981 sezonlarında lig şampiyonluğu elde etti.

Bordo-mavililerin şampiyonluklar yaşadığı dönemde "efsane kadro"da kaleci olarak yer alan ve başarılarıyla şampiyonlukların kazanılmasına katkı sağlayan Şenol Güneş'in Trabzonspor'a teknik direktörlük yaptığı dönemlerde Türkiye Kupası ve Süper Kupa elde edildi.

Yeni sezon öncesi takımın başına getirilen Ünal Karaman, Trabzonspor'a 1990-1991 sezonunda Malatyaspor'dan transfer edilmiş ve aralıksız 9 sezon forma giyerek takım kaptanlığı yapmıştı.

1995-96 RUHUNDAN 4. İSİM

Ünal Karaman, teknik direktör Şenol Güneş döneminde yer alan ve adından söz ettiren 1995-96 sezonu kadrosunda yer alan 4. teknik adam oldu.

Bordo-mavililerde, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Şota Arveladze ve Ünal Karaman, eski takımlarında çalıştırıcılık şansı yakaladılar.

TRABZONSPOR'UN TEKNİK DİREKTÖRLERİ

Trabzonspor'un kuruluşundan itibaren görev yapan teknik direktörler ise şöyle:

"Hayri Gür, Halil Özyazıcı, Harun Kılman, Ahmet Karlıklı, Erdoğan Gürhan, Altan Santepe, Kamuran Soykıray, Mustafa Ertan, Ahmet Suat Özyazıcı, Şükrü Ersoy, Özkan Sümer, İlyas Akçay, Jurgen Sunderman (Almanya), Metin Türel, Werner Biskup (Almanya), Şenol Güneş, Urbain Braems (Belçika), Georges Leekens (Belçika), Yılmaz Vural, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne (İngiltere), Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel (Almanya), Samet Aybaba, Turgay Semercioğlu, Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu, Vahid Halilhodzic (Bosna Hersek), Sebastiao Lazaroni (Brezilya), Ahmet Özen, Ersun Yanal, Hugo Broos (Belçika), Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze (Gürcistan), Rıza Çalımbay, Ünal Karaman."