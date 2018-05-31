Esteban ile yollar ayrılıyor – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    ile yollar ayrılıyor

    Esteban ile yollar ayrılıyor
    Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor'da fazla forma şansı bulamayan kaleci Esteban'a talip çıktı. Kosta Rikalı eldiveni, Hollanda'dan birkaç kulübün istediği belirtildi. Uğurcan'ın iyi performansını göz önünde bulunduran yönetim, 29 yaşındaki kalecinin menajeri 'a çağırdı.
    1. 31.5.2018
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