Asbaşkan Hacısalihoğlu: "Öze dönüyoruz" – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    : "Öze dönüyoruz"

    Asbaşkan Hacısalihoğlu: "Öze dönüyoruz"

    , yeni dönemi ipuçlarını verdi: “Biz fabrika ayarlarına döneceğiz demiyoruz ama güncel şekilde eskiden başarılı olan tarzı, tavrı, oturtmaya onun üstüne yenilikleri ilave etmeye çalışacağız. Bu anlamda Ünal hoca da Özkan hoca da bu yapılanmanın en önemli parçalarından biri”

    Asbaşkan , Ünal Karaman'ın imza töreninde önemli açıklamalar yaptı. Trabzonspor'un her alanda yapılanmaya gittiğini belirten Hacısalihoğlu, "Bu yapılanmanın en önemli taşlarından biri teknik direktörümüz Ünal Karaman olacaktır. 'da kendisiyle birçok dönem mutluluk zaman zaman da üzüntüyü birlikte yaşadık. İnşallah bu dönem mutlulukların, başarıların çok fazla olduğu, üzüntülerin yaşanmadığı bir süreç olacak" dedi. Karaman'ın camianın içinden biri olduğunu ve herkes tarafından tanındığını ifade eden Hacısalihoğlu, yönetim adına kendisinin başarılı olup tüm Trabzonspor'u sevenleri mutlu edeceğine inandığını kaydederek şöyle devam etti:

    YAPILMASI GEREKENLERi YAPACAĞIZ
    "Trabzonspor, son birkaç dönemdir alışık olduğu, başarılar yaşadığı tarz ve tavrın anlayışı dışında hareket ediyor. Bunun sonucunda da taraftarlarımız üzüldü, mutlu oldu. Biz fabrika ayarlarına döneceğiz demiyoruz ama güncel şekilde eskiden başarılı olan tarzı, tavrı, oturtmaya onun üstüne yenilikleri ilave etmeye çalışacağız. Ünal hoca da Özkan hoca da bu yapılanmanın en önemli parçalarından biri. konusunda ise elimizde bir hayli şişkin, yüksek maliyetli kadro var. Kulübe zarar vermeyecek şekilde hızlı hesapsız bir değişim içinde olmadan ama Trabzonspor'un gerçekleri doğrultusunda yapılması gereken her şeyi bütçemizin imkanı doğrultusunda yapacağız."

    YUSUF VE ABDÜLKADİR HARİÇ TEKLİF YOK
    Hayrettin Hacısalihoğlu'na Yusuf ve Abdülkadir haricinde herhangi bir isme teklif gelip gelmediği soruldu. Hacısalihoğlu, "Hiçbir oyuncuya teklif gelmedi. Yusuf ve Abdülkadir hariç. Bu futbolcuların mukavelesi devam ediyor. Çalışma yapacağız, çünkü maliyetler çok yüksek. Vefa için indirim yapılması gerekiyor. Kulübün şartlarını aşan durumdayız" cevabını verdi.



    KARAMAN DÖNEMİ
    Fırtına'nın görüşmelere başladığını duyurduğu ve önceki gün Trabzon'a gelerek yönetim kurulu ile yaptığı görüşmenin ardından yeni sezon için anlaşma sağlanan teknik direktör ile dün 11.00'de 'nde imza töreni düzenlendi. Bir yıllık imza atan 51 yaşındaki hoca şunları söyledi: "Geçmişten bugüne kadar kendi bünyesinden yetiştirdiği, sahada kaybettiği zaman o acıyı gözlerinden yaşı akıtarak hisseden samimi insanların olabileceği bir kadro oluşturmaya çalışacağız. Hangi oyuncu olursa olsun yapabileceklerinin en iyisini yapması bizim için en önemli değerdir. Bunu sağlamaya çalışacağız. Bu kulüpte yangın var ve bunu hep beraber söndüreceğiz. Başarıyı da acıyı da hep beraber yaşayacağız."

    39. TEKNİK ADAM OLDU
    Ünal Karaman, bordo- mavili takımda görev yapacak 39'uncu teknik adam oldu. Trabzonspor'da bugüne kadar 10'u yabancı, 28'i Türk toplam 38 teknik direktör görev yaptı.

    10'UNCU KEZ HOCA DEĞİŞTİ
    Fırtına'da son 7 sezonda 10. kez teknik direktör değişti. Hacıosmanoğlu ile Usta'nın devraldığı 2015-16'da Şota, Sadi Tekelioğlu ve görev yaptı. , , , Hami Mandıralı, Halilhodzic, , ile çalışıldı.
    1. 31.5.2018
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