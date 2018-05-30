Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman! – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'un yeni teknik direktörü !

    Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman!

    'un yeni teknik direktörü oldu. 'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için bir süredir çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı

    'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için bir süredir çalışmalarını sürdüren , ile prensip anlaşmasına vardı.

    TRABZONSPOR ÜNAL KARAMAN'I KAP'A BİLDİRDİ!

    Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Ünal Karaman ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

    Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Ünal Karaman ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

    Sezonu 'da tamamlayan Karaman, bordo-mavili takımda daha önce futbol oynamış, sportif direktörlük ve yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.

    TRABZONSPOR, ÜNAL KARAMAN İLE SÖZLEŞME İMZALAYACAK
    Trabzonspor Kulübü, Ünal Karaman ile yarın sözleşme imzalayacağını bildirdi.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Sayın Ünal Karaman için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yarın saat 11.00'de imza töreni düzenlenecektir." ifadesine yer verildi.

    Trabzonspor, Ünal Karaman ile görüşmelere başlandığını Borsa İstanbul'a da bildirmişti.

    1. 29.5.2018 20:23
    2. Güncelleme: 30.5.2018 01:28
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