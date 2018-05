Trabzonspor'da Ünal Karaman için imza töreni düzenlendi

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ve Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas hazır bulundu. Diğer yöneticiler de imza törenini takip etti. Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzonspor'un her alanda yapılanmaya gittiğini belirterek, "Bu yapılanmanın en önemli taşlarından biri teknik direktörümüz Ünal Karaman olacaktır. Trabzonspor'da kendisiyle birçok dönem mutluluk zaman zaman da üzüntüyü birlikte yaşadık. İnşallah bu dönem mutlulukların başarıların çok fazla olduğu, üzüntülerin yaşanmadığı bir süreç olacak" dedi. Karaman'ın camianın içinden biri olduğunu ve herkes tarafından tanındığını ifade eden Hacısalihoğlu, yönetim adına kendisinin başarılı olup tüm Trabzonspor'u sevenleri mutlu edeceğine inandığını belirtti.





"Trabzonspor için bütçemiz doğrultusunda her şeyi yapacağız"

Trabzonspor'un son bir kaç dönemdir alışık olduğu, başarılar yaşadığı tarz ve tavrın anlayışı dışında hareket ettiğini belirten Hacısalihoğlu,"Bunun soncunda da taraftarlarımız üzüldü, mutlu oldu. Biz fabrika ayarlarına döneceğiz demiyoruz ama güncel şekilde eskiden başarılı olan tarzı, tavrı, oturtmaya onun üstüne yenilikleri ilave etmeye çalışacağız. Bu anlamda Ünal hoca da Özkan hoca da bu yapılanmanın en önemli parçalarından biri. Transfer konusunda ise elimizde bir hayli şişkin, yüksek maliyetli kadro var. Kulübe zarar vermeyecek şekilde hızlı hesapsız bir değişim içinde olmadan ama Trabzonspor'un gerçekleri doğrultusunda yapılması gereken her şeyi bütçemizin imkanı doğrultusunda yapacağız"ifadelerini kullandı



Ünal Karaman: "Kendimi her zaman buranın bir parçası gördüm"

Teknik direktör Ünal Karaman ise camianın bir parçası olarak kendisine bu görevi tebliğ ettikleri için asbaşkan nezdinde tüm yönetime teşekkür ederek sözlerine başladı. Karaman, "Ben buraya geldiğimde hiçbir dönemde resmi olmadım. Şehirde en yaşlı dedesi beşikteki bebesi dahil hep kendimden bir parça gördüm. Futbolcu, teknik heyette olarak bu şehrin sevinci ile mutlu oldum, hüznü ile kederlendim ağlamam gerektiğinde ağladım mahsur görmedim, kendimi yaşadım. Şehrin kendi değerleri içerisinde kendi değerlerimi örtüştürdüm. Başarı da acı da yaşayacaksak hep beraber yaşayacağız. İnan bana sizden hiçbir ayrı gayrım yok. Çatının bu şehre değer katan camianın parçasıyız. Eksik olan bir yeri bu camiada tamamlamaya geldik. Gücümüz ne kadar yeterse yetmediği sürece bizi iterek omuzlayarak kaldırmanızı bekliyorum. Taraftarlarımızla da birlikte inşallah güçlü birliği oluşturacağız. Camiamızı hak ettiği yere getirmeye çalışacağız" açıklamasını yaptı.

Sahada namuslu bir şekilde mücadele eden bir takım olacak"Karaman, takımın 1995 - 96 sezonundaki ruhunu sahaya yansıtmaya çalışacak mısınız şeklindeki bir soru üzerine, şu cevabı verdi: "Özde onu kaybedersek Trabzonspor kimliğini de kaybetmişiz demektir. Hangi sonucu alırsak alın o ışığı görmemiz gerekiyor. O ışığı vermemiş oyun anlayışını kabul etmemiz mümkün değil. Saha içinde gücü ölçüsünde namuslu şekilde mücadele eden bir takım olarak görüleceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Camiayı hak ettiği noktaya getirmeye gayret göstereceğiz."Karaman, daha önce zor şartlardaki kulüplerde görev almasına ilişkin ise şunları söyledi: "Korku benden uzakta. İnandığım değerleri yaşatmak için buradayım. Hayatımın hiçbir döneminde hesap kitap olmadı. Neysem o oldum. Dümdüz yaşadım. Dümdüz yaşamanın sonunda da vereceğim hizmetler hangi zorluğun, hangi ateşin içerisindeyse ateşe atlamaktan kaçmadım. Çalıştığım kulüpler zor kulüplerdi, zorluklar yaşayan kulüplerdi. Belki camiamızda kendini sorgulayabilirdi. Böyle bir evladımızı böyle bir ateşin içine nasıl attık diye. Sağ olsunlar gün bugüneymiş. Ben burada olan yangını ateş diye görmüyorum. Bu söndürülebilecek bir yangın. Trabzonspor gibi büyük camialar bu tarz sorunları aşabilirler. Çok deneyimli çok tecrübeli insanlar görev yapıyor. Ne kadar güçlü Trabzonspor olursa sizlerle biz birlikte büyürüz. Korku bizden uzakta olsun. Gün güzel şeyleri düşünme günü olsun."Sporda yerli yabancı kavramının hiç kullanmadığını ifade eden Karaman, "Sporda yerli yabancı kavramını hiç kullanmadım. Kontenjan oyuncusu dedim. Dışardan hangi oyuncu gelirse gelsin bizim oyuncu. Yürüğini samimi olarak sahaya akıtmışsa hangi milletten olursa olsun bizim için özdür. O şekilde görür o şekilde değerlendiririz. Trabzonspor, Karadeniz'in ve Türkiye'nin lokomotifi. Çok önemli bir değeri. Geçmişten bugüne kadar kendi bünyesinden yetiştirdiği insanlarla sahada kaybettiğinde göz yaşları akan bir kadroyu oluşturmaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.Trabzonspor'un, Kardemir Karabükspor'dan talip olunan Tayip Talha ile ilgili olarak ise Karaman, "Çok yetenekli bir oyuncu ama çok mesafesi var. Bizim bünyemize makul rakamlar içerisinde katılabilirse aramızda olmasını isteriz. Tayyip, olmuş olgunlaşmış ve son noktaya ulaşmış bir oyuncu değil. Şu an sınırda olan doğru eğitimlerle mesafe alabilecek bir oyuncu. İnşallah kafasını farklı yerlere vermez. Menajer oyunlarıyla farklı bir kimliğe bürünmez" değerlendirmesini yaptı.