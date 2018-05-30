Trabzonspor, Turgutluspor'un genç yıldızı Ferhat Katipoğlu'na talip oldu
Trabzonspor'un, TFF 3. Lig'de mücadele eden Turgutluspor'un genç yıldızı Ferhat Katipoğlu'na talip olduğu ve her iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
2013 yılından bu yana altyapılarda Turgutluspor forması giyen genç yetenek Ferhat Katipoğlu sezon başında Gelişim U19 liginde hocalarının dikkatini çekerek A takıma alınmıştı. İkinci devrenin başında 2 maçta forma şansı bulan genç yetenek ardından da sezonun son 7 maçında tekrar forma giymiş ve Diyarbekirspor ile 1461 Trabzon ağlarına 1'er gol göndermeyi başarmıştı. Turgutluspor yönetimi ile Trabzonspor yetkilileri arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
- 30.5.2018 16:58
- Güncelleme: 30.5.2018 17:02
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Yorum
karakartalll deniz türüç okey emre akbaba okey ama serdar gürler bize katkı veremezmiş gibi geliyor içime sinmiyor hiç bence deniz ve emre alınmalı
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03.07.2011 Muhteşem FB taraftarı birlik olarak darbeye karşı koyduk,Biz ayağa kalkıp direnmesek sen yoktun,bırak ben dik durdum,engelledik laflarını
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Toplam 3
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Trabzonspor, Turgutluspor'un genç yıldızı Ferhat Katipoğlu'na talip oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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