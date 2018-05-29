Okay Yokuşlu zirvede
Fırtına'nın ön liberosu Okay Yokuşlu sezon boyunca son derece başarılı bir görüntü sergilemişti. Bunu istatistikler de doğruluyor. Bir sezon boyunca rakipleriyle girdiği 328 ikili mücadeleyi kazanan 24 yaşındaki ön libero en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu oldu.
- 29.5.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Okay Yokuşlu zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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