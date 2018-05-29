Okay Yokuşlu zirvede – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Yokuşlu zirvede

    <a href="/index/okay?id=93149669-6d23-41ba-a15b-664560fc45f6" class="" rel="tag">Okay</a> Yokuşlu zirvede
    Fırtına'nın ön liberosu Yokuşlu sezon boyunca son derece başarılı bir görüntü sergilemişti. Bunu istatistikler de doğruluyor. Bir sezon boyunca rakipleriyle girdiği 328 ikili mücadeleyi kazanan 24 yaşındaki ön libero en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu oldu.
    1. 29.5.2018
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