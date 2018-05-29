İndirim yapmadı gitti! – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    İndirim yapmadı gitti!

    İndirim yapmadı gitti!

    'un Slovak oyuncu ile yolların ayrılmasının nedeni tamamen duygusal...

    Sezon başında 250 bin euro'ya Marsilya'dan satın alma opsiyonlu kiralanan ve yıllık 1 milyon 800 bin euro garanti ücret alan , bordo-mavililerin fiyat indirimi teklifini kabul etmedi. Menajerinin talebiyle taraflar bir araya gelirken, 'ın kalması için 1 milyon 800 bin euro'luk ücretini yarıya indirmesi istendi. 32 yaşındaki stoper bunu kabul etmeyince vedalaşıldı.
    1. 29.5.2018
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