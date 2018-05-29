İndirim yapmadı gitti!
Trabzonspor'un Slovak oyuncu Hubocan ile yolların ayrılmasının nedeni tamamen duygusal...
Sezon başında 250 bin euro'ya Marsilya'dan satın alma opsiyonlu kiralanan ve yıllık 1 milyon 800 bin euro garanti ücret alan Hubocan, bordo-mavililerin fiyat indirimi teklifini kabul etmedi. Menajerinin talebiyle taraflar bir araya gelirken, Hubocan'ın kalması için 1 milyon 800 bin euro'luk ücretini yarıya indirmesi istendi. 32 yaşındaki stoper bunu kabul etmeyince vedalaşıldı.
- 29.5.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
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