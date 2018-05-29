İlginç istatistik
Bordo-mavili takımda beklentileri karşılayamayan ve çoğu zaman da yedek kalan Hugo Rodallega ile ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı. 33 yaşındaki Kolombiyalı, 19 maç ile sonradan en fazla oyuna giren ismi oldu. Rodallega bu sezon 23 lig maçında 513 dakika sahada kaldı.
- 29.5.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
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