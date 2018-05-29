İlginç istatistik – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    İlginç istatistik

    İlginç istatistik
    Bordo-mavili takımda beklentileri karşılayamayan ve çoğu zaman da yedek kalan Hugo ile ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı. 33 yaşındaki Kolombiyalı, 19 maç ile sonradan en fazla oyuna giren ismi oldu. Rodallega bu sezon 23 lig maçında 513 dakika sahada kaldı.
    1. 29.5.2018
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