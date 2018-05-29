Gençler fark attı
Karadeniz ekibinin genç futbolcuları Yusuf, Okay ve Abdülkadir, piyasa değeri bakımından takımın tecrübeli isimlerini geride bıraktı. En pahalı futbolcu Yusuf Yazıcı (7.5 milyon euro).
Fırtına'da, genç oyuncular tecrübeli isimleri değer bakımından geride bıraktı. Avrupa piyasasına göre 21 yaşındaki Yusuf 7 milyon 500 bin euro (41 milyon 252 bin TL) ile takımın en pahalı ismi. Okay 6 milyon euro (33 milyon TL) ile ikinci. Kucka 4 milyon 500 bin euro (24 milyon 751 bin TL), diğer genç isimler Abdülkadir ve Onazi 4 milyon euro (22 milyon TL) değerini buldu.
DEĞERLERİ DÜŞTÜ
Burak 3 milyon 500 bin euro (19 milyon 251 bin TL), Sosa ve Onur 3 milyon euro'luk (16 milyon TL) değerleriyle düşüş yaşadı. Olcay, Bero ve Castillo da değer yitirdi. İşte bazı futbolcu değerleri: Olcay 2.5 milyon euro (13 milyon 750 bin TL), Bero 2 milyon euro (11 milyon TL), Castillo 1 milyon 750 bin euro (9.5 milyon TL), Pereira, Rodallega, Novak 1 milyon 500 bin euro (8 milyon TL).
DEĞERLERİ DÜŞTÜ
Burak 3 milyon 500 bin euro (19 milyon 251 bin TL), Sosa ve Onur 3 milyon euro'luk (16 milyon TL) değerleriyle düşüş yaşadı. Olcay, Bero ve Castillo da değer yitirdi. İşte bazı futbolcu değerleri: Olcay 2.5 milyon euro (13 milyon 750 bin TL), Bero 2 milyon euro (11 milyon TL), Castillo 1 milyon 750 bin euro (9.5 milyon TL), Pereira, Rodallega, Novak 1 milyon 500 bin euro (8 milyon TL).
- 29.5.2018
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
-
Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
-
Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Gençler fark attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.