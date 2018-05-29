Gençler fark attı – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Gençler fark attı

    Gençler fark attı

    ekibinin genç futbolcuları Yusuf, ve , piyasa değeri bakımından takımın tecrübeli isimlerini geride bıraktı. En pahalı futbolcu Yusuf Yazıcı (7.5 milyon euro).

    Fırtına'da, genç oyuncular tecrübeli isimleri değer bakımından geride bıraktı. Avrupa piyasasına göre 21 yaşındaki Yusuf 7 milyon 500 bin euro (41 milyon 252 bin TL) ile takımın en pahalı ismi. Okay 6 milyon euro (33 milyon ) ile ikinci. Kucka 4 milyon 500 bin euro (24 milyon 751 bin ), diğer genç isimler Abdülkadir ve Onazi 4 milyon euro (22 milyon TL) değerini buldu.

    DEĞERLERİ DÜŞTÜ
    Burak 3 milyon 500 bin euro (19 milyon 251 bin TL), Sosa ve Onur 3 milyon euro'luk (16 milyon TL) değerleriyle düşüş yaşadı. Olcay, Bero ve Castillo da değer yitirdi. İşte bazı futbolcu değerleri: Olcay 2.5 milyon euro (13 milyon 750 bin TL), Bero 2 milyon euro (11 milyon TL), Castillo 1 milyon 750 bin euro (9.5 milyon TL), Pereira, Rodallega, Novak 1 milyon 500 bin euro (8 milyon TL).
    1. 29.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gençler fark attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN