Fedakarlık yapan kalacak

Profesyonel futbolcu giderlerini 180 milyon TL'den 80 milyon TL seviyesine çekmek için kolları sıvayan yönetim, futbolcularla görüşmelere başlayacak. Astronomik ücret alanlardan indirim talep edecek olan kulüp, kabul etmeyenlerle yollarını ayıracak.