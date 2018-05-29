Fedakarlık yapan kalacak
Profesyonel futbolcu giderlerini 180 milyon TL'den 80 milyon TL seviyesine çekmek için kolları sıvayan yönetim, futbolcularla görüşmelere başlayacak. Astronomik ücret alanlardan indirim talep edecek olan kulüp, kabul etmeyenlerle yollarını ayıracak.
- 29.5.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
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