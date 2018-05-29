Fedakarlık yapan kalacak – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Fedakarlık yapan kalacak

    Fedakarlık yapan kalacak
    Profesyonel futbolcu giderlerini 180 milyon TL'den 80 milyon TL seviyesine çekmek için kolları sıvayan yönetim, futbolcularla görüşmelere başlayacak. Astronomik ücret alanlardan indirim talep edecek olan kulüp, kabul etmeyenlerle yollarını ayıracak.
    1. 29.5.2018
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