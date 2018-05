Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bugün görevde 50. günümüz. Geldiğimiz günün ertesinde hacizlerle karşılaştık."

"Birçok kulübe borçlarımız vardı. Aynı zamanda oyuncuların maaşları da bekliyordu. Geldikten 1 hafta sonra futbolculara mayıs ayında ödeme yapacağımızı söyledik."

"5 ay boyunca bizi bekleyen futbolcuların bir bölümü hiç beklemeden ihtar çekti. Bankadan alınan kredilerin faizi bile ödenememiş."

"Biz bu parayı 8 yıllık vade dışında ödeyemeyeceğimizi söyledik. Buna göre bir yapılandırma yapılacak."



"Cardozo, Bosingwa, Medjani, Lazio, Beijing Guoan ve Milan'a olan borçlar ödenerek FIFA'daki dosya kaldırıldı."



"TFF'de bekleyen dosyalarımız da var. Özer Hurmacı, Ersun Yanal, Aykut Demir gibi isimler yargıya başvurmuş."



"Bu kişilere olan borçları da öyle ya da böyle ödeyeceğiz ve lisansa engel durumu ortadan kaldıracağız."



"Göreve geldiğimizde borç 888 milyon TL idi. Şu an borcumuz 935 milyon TL. Bu kulübe kur farkı, faiz yüzünde her gün 500 bin TL ek maliyet çıkıyor."



"O dönemli borcu Euro'ya çevirince 180 milyon Euro yapıyor. Bugün toplam borcumuz 935 milyon TL. Bugünkü kura göre 170 milyon Euro yapıyor. Borcumuz 10 milyon Euro azaldı demek akılla bağdaşmaz."



"İlk geldiğimde profesyonel kadronun maliyeti 180 milyon TL diyordum. Şu an ise 196 milyon TL. Daha transfer bile yapmadık."



"Bir futbolcuyu Milan'dan 5 milyon Euro'ya alıyorsanız, menajere 1 milyon Euro, kendisine 4 milyon Euro veriyorsanız bu 10 milyon Euro'nun karşılığı olması lazım."



"Spora mı katkıda bulunuyoruz, ülkenin cari açığına mı katkıda bulunuyoruz?"



"Son 3 transferimizin sadece bonservis ve menajer maliyeti 17.5 milyon Euro. 12 milyon Euro da senede bu oyuncularımıza ödüyoruz."



"Sosa, Burak Yılmaz ve Kucka Trabzonspor'un oyuncularıdır. Hiçbir kulübün bizim iznimiz olmadan tasarruf kullanma hakkı yoktur. Taliplisi olan varsa adres Trabzonspor kulübüdür."



"Burak'a maliyetinin kulübe büyük yük getirdiğini, mali sıkıntıyı an itibariyle kulübün karşılamasının mümkün olmadığını ancak kendisiyle devam etmek istediğimizi söyledik. Fedakarlık istedik, görüşmeler devam ediyor."



"Slovak oyuncularda durum biraz farklı, menajerleriyle görüştük. O da ben o zaman oyuncularıma kulüp arayayım dedi."



"5 milyon Euro'luk oyuncuyu alıp getiriyoruz, bu parayı nakit ödüyoruz. Bir de onun vergisini ödüyoruz. Vergisi de yüzde 15'tir. İtalya'da, İspanya'da, Almanya'da bu vergi oranı yüzde 39 ile 52 arası. Bu vergi oyunculardan çıkıyor, kulüpten değil."



"Biz vergiyi de kendimiz ödüyoruz. Bu da bizi Çin'den önceki son durağa çeviriyor. Transfer konusunda ülkemizi Çin'den önceki son durak haline getirdik, kimse hayal görmesin."



"UEFA FFP kriterlerine göre, futboldan elde edilen gelirin başka branşlara aktarılmaması gerekiyor. Geçtiğimiz dönemde basketbola 11 milyon aktarıldığını gördüm ama bununla ilgili bir yönetim kurulu kararı yok."



"Dolayısıyla biz bu parayı Trabzonspor Basketbol Kulübü'nden geri istedik. Önümüzdeki günlerde medyaya düşecektir. Şimdiden söyleyeyim."



"Bankaların kapılarında dolaşmaktan evimizin yolunu unuttuk. Trabzonspor'un 1 milyar TL borçtan kurtuluş reçetesini 45 gün içerisinde açıklayacağız. Bunu yapabilecek birisi varsa koltuğu şu an bırakmaya hazırız."



"Hoca konusunda bu kadar çok ismin speküle edilmesini sevmiyorum. Netice itibariyle bu kulübün bir hocası olacaktır. En geç çarşamba veya perşembe günü hoca açıklanacaktır."