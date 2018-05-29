4 milyon euro talep ettiler – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    4 milyon euro talep ettiler

    4 milyon euro talep ettiler

    Küme düşen 'un gözde oyuncularından biri olan heyecanlı...

    'un yardımcı antrenörü Hüseyin Cimşir ile görüşen 22 yaşındaki oyuncu bordo-mavili kulübün kendisine olan ilgisinden bir hayli memnun. Kariyerinde basamak atlamak isteyen ve zirveyi hedefleyen takımlardan birine gitmeyi düşünen Aminu bu sebeple Trabzonpor forma giymeye sıcak bakıyor. 22 yaşındaki oyuncu 2020'de bitecek kontratı için 'dan bonservis bedeli konusunda yardımcı olmalarını talep ediyor. İlk görüşmede başkent temsilcisi Umar için 4 milyon euro bonservis bedeli isterken, bordo mavililer bu rakamı yüksek buldu. Osmanlıspor'un Nijeryalı oyuncunun bonservisinde indirime gitmesi halinde görüşmeler hız kazanacak.
    1. 29.5.2018
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