4 milyon euro talep ettiler
Küme düşen Osmanlıspor'un gözde oyuncularından biri olan Aminu Umar heyecanlı...
Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Hüseyin Cimşir ile görüşen 22 yaşındaki oyuncu bordo-mavili kulübün kendisine olan ilgisinden bir hayli memnun. Kariyerinde basamak atlamak isteyen ve zirveyi hedefleyen takımlardan birine gitmeyi düşünen Aminu bu sebeple Trabzonpor forma giymeye sıcak bakıyor. 22 yaşındaki oyuncu 2020'de bitecek kontratı için Osmanlıspor'dan bonservis bedeli konusunda yardımcı olmalarını talep ediyor. İlk görüşmede başkent temsilcisi Umar için 4 milyon euro bonservis bedeli isterken, bordo mavililer bu rakamı yüksek buldu. Osmanlıspor'un Nijeryalı oyuncunun bonservisinde indirime gitmesi halinde görüşmeler hız kazanacak.
- 29.5.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
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