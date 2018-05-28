Hüseyin Çimşir rapor hazırlıyor

Trabzonspor'da yönetimin yarın yeni teknik direktörü açıklaması beklenirken ardından transfer çalışmalarına hız verilecek. Yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Hüseyin Çimşir'in detaylı çalışması sürüyor. Tüm ligleri tarayan Çimşir, genç isimleri raporluyor. Yönetim de bu oyuncuları ekonomik açıdan değerlendirecek.