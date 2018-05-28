Hüseyin Çimşir rapor hazırlıyor – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    rapor hazırlıyor

    Hüseyin Çimşir rapor hazırlıyor

    'da yönetimin yarın yeni teknik direktörü açıklaması beklenirken ardından çalışmalarına hız verilecek.

    'da yönetimin yarın yeni teknik direktörü açıklaması beklenirken ardından çalışmalarına hız verilecek. Yardımcı antrenör olarak göreve başlayan 'in detaylı çalışması sürüyor. Tüm ligleri tarayan Çimşir, genç isimleri raporluyor. Yönetim de bu oyuncuları ekonomik açıdan değerlendirecek.

    1. 28.5.2018
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