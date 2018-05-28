Hüseyin Çimşir rapor hazırlıyor
Trabzonspor'da yönetimin yarın yeni teknik direktörü açıklaması beklenirken ardından transfer çalışmalarına hız verilecek.
Trabzonspor'da yönetimin yarın yeni teknik direktörü açıklaması beklenirken ardından transfer çalışmalarına hız verilecek. Yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Hüseyin Çimşir'in detaylı çalışması sürüyor. Tüm ligleri tarayan Çimşir, genç isimleri raporluyor. Yönetim de bu oyuncuları ekonomik açıdan değerlendirecek.
- 28.5.2018
-
F.Bahçe'de Danilo Barbosa sürprizi!
Toplam 1
Yorum
yildiz fenere gelen butun yildizlar sondu topuz potuk ekici tufan koybasi daha kimler kimler nerdeler simdi
-
Aykut Kocaman istifa etmiyor!
Toplam 2
Yorum
TR AYKUT KOCAMANA RONALDO YU KADROYA ALSAN YEDEK OYNATIR
-
Beşiktaş satış rekorları kırıyor
Toplam 3
Yorum
wolverine82 love,negredo,m.pektemek,lens,ne olursunuz şunları satın ve aldıklara para yukunden kurtulalım aboubakar , dany welbeck aldık mı yeter forve
Hüseyin Çimşir rapor hazırlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.