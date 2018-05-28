Fırtına'da 'gençlik ateşi' başlıyor – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Fırtına'da 'gençlik ateşi' başlıyor

    Fırtına'da 'gençlik ateşi' başlıyor

    Kadrosunda Uğurcan (21), Arda (16), Hüseyin (19), Yusuf (20), Okay (23), Abdülkadir (18), Bero (22) gibi isimleri barındıran Fırtına transferde de gözünü gençlere dikti. ’dan Talha (18) ve ’dan Enes (18) ile anlaşan böylece iskeletini genç isimlerden kuracak. Bu ‘Gençlik ateşiyle’ geleceğine de yön verecek.

    Bordo-mavililerde 'öze dönüş' hamlesinin kapsamı genişledi. Kulübün mali yapısını düzene oturtmak için kolları sıvayan yönetim, yeni takımın inşası için 'i Genel Koordinatörlük görevine getirmişti. Türk futbolunda büyük bir deneyimi olan Özkan Sümer, kulübün öz kaynaklarını maksimum kullanmayı hedefliyor. Ayrıca dış transferde de faydalı ve ekonomik isimler tercih edilecek.

    TAKIM ADETA YETENEK KAYNIYOR
    'un mevcut kadrosunda birçok yetenekli genç oyuncu yer alıyor. 21 yaşındaki kaleci Uğurcan bu sezon 6 maçta forma giydi. 16'lık eldiven Arda Akbulut şimdiden İtalyan devi Lazio'nun radarına girdi. 19'luk stoper Hüseyin Türkmen de gelecek vaad ediyor. 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı, 18'lik Abdülkadir Ömür, 23'lük Okay Yokuşlu ve 22'sinde olan Matus Bero ise zaten kendilerini kanıtlamış isimler.

    2020'LERE DAMGA VURACAKLAR
    Karadeniz Fırtınası, dış transferde de genç isimlere yönelmiş durumda. 'dan 18 yaşındaki stoper Tayyib Talha Sanuç ile 'dan 18'lik orta saha Enes İslam İlkin ile de anlaşmaya varıldı. Trabzonspor başlattığı bu 'gençlik hamlesiyle' bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor. Bu gençler, tecrübeli isimlerle harmanlanacak ve takım hep yarışın içinde olacak. Trabzonspor iskeletini gençlerden oluşturacağı bu kadroyu en az 10 yıl kullanma esnekliğine sahip olacak.

    'DOĞRU YAPILANMA İLE BAŞARILI OLURUZ '
    Karadeniz? Fırtınası'nda kaptan , hedeflerinin her zaman yüksek olduğunu söyledi. 30 yaşındaki tecrübeli eldiven "Trabzonspor'da öz kaynaklara bir dönüş var. döneminde de doğru bir yapılanma olacağını görüyoruz. Trabzonspor'un genlerinde başarılı olmak var. Sabır ile başarı gelecektir" dedi.



    1. 28.5.2018
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