Fırtına'da 'gençlik ateşi' başlıyor

Bordo-mavililerde 'öze dönüş' hamlesinin kapsamı genişledi. Kulübün mali yapısını düzene oturtmak için kolları sıvayan yönetim, yeni takımın inşası için Özkan Sümer'i Genel Koordinatörlük görevine getirmişti. Türk futbolunda büyük bir deneyimi olan Özkan Sümer, kulübün öz kaynaklarını maksimum kullanmayı hedefliyor. Ayrıca dış transferde de faydalı ve ekonomik isimler tercih edilecek.



TAKIM ADETA YETENEK KAYNIYOR

Trabzonspor'un mevcut kadrosunda birçok yetenekli genç oyuncu yer alıyor. 21 yaşındaki kaleci Uğurcan bu sezon 6 maçta forma giydi. 16'lık eldiven Arda Akbulut şimdiden İtalyan devi Lazio'nun radarına girdi. 19'luk stoper Hüseyin Türkmen de gelecek vaad ediyor. 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı, 18'lik Abdülkadir Ömür, 23'lük Okay Yokuşlu ve 22'sinde olan Matus Bero ise zaten kendilerini kanıtlamış isimler.



2020'LERE DAMGA VURACAKLAR

Karadeniz Fırtınası, dış transferde de genç isimlere yönelmiş durumda. Karabükspor'dan 18 yaşındaki stoper Tayyib Talha Sanuç ile Samsunspor'dan 18'lik orta saha Enes İslam İlkin ile de anlaşmaya varıldı. Trabzonspor başlattığı bu 'gençlik hamlesiyle' bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor. Bu gençler, tecrübeli isimlerle harmanlanacak ve takım hep yarışın içinde olacak. Trabzonspor iskeletini gençlerden oluşturacağı bu kadroyu en az 10 yıl kullanma esnekliğine sahip olacak.



'DOĞRU YAPILANMA İLE BAŞARILI OLURUZ '

Karadeniz? Fırtınası'nda kaptan Onur Kıvrak, hedeflerinin her zaman yüksek olduğunu söyledi. 30 yaşındaki tecrübeli eldiven "Trabzonspor'da öz kaynaklara bir dönüş var. Transfer döneminde de doğru bir yapılanma olacağını görüyoruz. Trabzonspor'un genlerinde başarılı olmak var. Sabır ile başarı gelecektir" dedi.









