Aminu da Trabzonspor'u istiyor
Trabzonspor’un kanca attığı Nijeryalı yıldız kariyerinde yeni sayfa açmanın peşinde. Fırtına’ya gelerek basamak atlamayı hedefliyor
Bu sezon küme düşen Osmanlıspor'un gözde oyunlcularından biri olan Umar Aminu heyecanlı... Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Hüseyin Çimşir ile görüşen 22 yaşındaki oyuncu bordo-mavili kulübün kendisine olan ilgisinden bir hayli memnun. Kariyerinde basamak atlamak isteyen ve zirveyi hedefleyen takımlardan birine gitmeyi düşünen Aminu bu sebeple Trabzonpor forma giymeye sıcak bakıyor. 22 yaşındaki oyuncu 2020'de bitecek kontratı için Osmanlıspor'dan bonservis bedeli konusunda yardımcı olmalarını talep ediyor. Başkent ekibi, N'Diaye'yi yüksek bedelle Galatasaray'a sattıktan sonra Aminu'dan da ciddi bonservis bekliyordu ancak küme düşmeleri sebebiyle bu rakamlar artık hayal oldu. Trabzonspor da uygun bir bedelle transferi noktalamaya çalışacak.
- 28.5.2018
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