Youness Mokhtar iddiası – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mayıs 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    iddiası

    <a href="/index/youness-mokhtar?id=8470220c-26c2-4dfb-9d9e-32b78f0fc2b0" class="" rel="tag">Youness Mokhtar</a> iddiası
    çalışmalarına başlayan 'un, sol kanat ile görüştüğü öne sürülüyor. ligi ekiplerinden PEC Zwolle ile sözleşmesi sona eren ve bonservis sıkıntısı olmayan Faslı oyuncunun birkaç güne Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Mokhtar bu sezon çıktığı 32 maçta 8 gol atıp, 5 asist yapma başarısı gösterdi
    1. 27.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN