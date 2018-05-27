Transfer kriterleri – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    kriterleri

    Transfer kriterleri

    SÜMER, “maliyeti uygun olacak ama yararlılığı ihmal edilmeyecek” DEDİ

    Genel Koordinatör Özkan Sümer, çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sümer, "Yapacağımız transferlerin maliyeti uygun olacak ama yararlılığı ihmal edilmeyecek. Kalkıp hiç yararlanmayacağımız oyuncularda ısrarcı olunmayacak. Yarar değeri teknik manada dikkate alınmak zorunda. Maliyet hesabı da ona dönük yapılacak" dedi. Sümer, bordo-mavili takımın gelecek sezonun programı konusunda da taslak program yapıldığını belirterek, "26 Haziran'da takım toplanacak. Ardından sağlık kontrolleri yapılacak ve büyük ihtimalle 1 Temmuz'da kamp dönemi olacak. Kamp yeri bakıyoruz. Hem çalışma huzuru, güvenliği, kalitesi hem de müsabaka yapabilir miyiz bunlara bakıyoruz" diye konuştu.
    1. 27.5.2018
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