Tatilde de idman yapıyor – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    28 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Tatilde de idman yapıyor

    Tatilde de idman yapıyor
    Çek sol bek , tatilde de çalışıyor. için Dubai'yi tercih eden Novak, verilen program dahilinde idman yapıyor. Bordo-mavili takımdaki ilk sezonunda gelecek için olumlu sinyaller veren 27 yaşındaki savunmacı, "Sezona iyi girmek için kendimi hazır tutuyorum" dedi.
    1. 27.5.2018
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