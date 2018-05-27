Tam 19 maç sonradan girdi – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    Tam 19 maç sonradan girdi

    Tam 19 maç sonradan girdi
    Bordo-mavili takımda beklentileri karşılayamayan ve çoğu zaman da yedek kalan Hugo ile ilgili ilginç bir istatistik ortaya koydu. 33 yaşındaki Kolombiyalı, 19 maç ile sonradan en fazla oyuna giren ismi oldu. bu sezon 23 lig maçında 513 dakika oynadı, 5 gol attı.
    1. 27.5.2018
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