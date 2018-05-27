Ofsaytın kralı Burak Yılmaz! – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    Ofsaytın kralı !

    Ofsaytın kralı Burak Yılmaz!
    'in bu sezonki istatistikleri açıklandı. OPTA'nın verilerine göre sezonu 23 golle tamamlayan 'un forveti 57 kez ile ofsayt bayrağına en fazla yakalanan isim oldu. Son derece etkili bir sezon geçiren 32 yaşındaki forvet, ofsaytlarda ise sınıfta kaldı.
    1. 27.5.2018
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