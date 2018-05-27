Burak Yılmaz ile görüşmeler başladı

Trabzonspor, sezon başında Çin'in Beijing Guoan takımından 3 milyon 500 bin Euro karşılığında transfer edilen ve yılda 3 milyon 550 bin Euro 18 milyon 486 bin TL) kazanan Burak Yılmaz'a gelecek olan transfer teklifleri için kapısını açtı. Bordo-mavili kulübün, golcü oyuncusu için 4-5 milyon Euro civarında (27 milyon TL) bir bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.