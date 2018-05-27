Aminu kaçmasın
Yardımcı hoca Hüseyin Çimşir, yönetime rapor sundu: Bize önemli katkılar sağlar. Ekonomik şartların oluşması halinde kaçırmayalım
CİMŞİR BİZZAT GÖRÜŞTÜ
23 yaşındaki Aminu, Osmanlıspor küme düştüğü için takımdan ayrılmak istiyor. Bu sezon 31 lig maçında 2 bin 338 dakika forma giyen Aminu, 5 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi. Yönetim, bordo-mavili takımın gündemine daha önce de gelen Aminu için bu kez kararlı. Çimşir, Aminu ile bizzat görüşmüş ve transfer teklifini iletmişti. Genç futbolcu, kulübüyle anlaşılması halinde gelmek istediğini söyledi.
SÖZLEŞMESİ 2020'DE SONA ERİYOR
Türkiye 'de ilk kez Samsunspor forması giyen Umar alacakları ödenmediği için TFF'ye başvurmuş ve serbest kalmıştı. Aminu'yu daha sonra Ankara ekibi Osmanlıspor kadrosuna katmıştı. Nijeryalı genç futbolcunun 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.?
- 27.5.2018
-
Aziz Yıldırım'dan yeni televizyon kanalı müjdesi
Toplam 24
Yorum
kolina baskan yeni tv KANALI acacakmis, hehheh cunku secimi kazanirsa , stadlara taraftar gelmez vee Tv de futbollu seyredirler, giiittt yaaaaaaa !
-
Adriano giderse alternatifi hazır!
Toplam 2
Yorum
TCelcius Ne sol beki ne kanadı olum elinde 5 tane kanat var sağ bek oyun kurucu orta saha negredo love pektemeğin yerine 2 santrafor oyuncuları satma
-
Özkan Sümer: "Tamer Tuna bize ılımlı yaklaştı"
Toplam 2
Yorum
HAYATİ KENDİ EVLATLARIN VARKEN...
Aminu kaçmasın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.