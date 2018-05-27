Aminu kaçmasın – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    Aminu kaçmasın

    Aminu kaçmasın

    Yardımcı hoca , yönetime rapor sundu: Bize önemli katkılar sağlar. Ekonomik şartların oluşması halinde kaçırmayalım

    ekibinde yardımcı antrenörlük görevine getirilen , gündeminde olan Umar Aminu'yla ilgili olumlu rapor verdi. Daha önce 'da çalışan ve Nijeryalı kanat oyuncusunu yakından tanıyan Çimşir'in, "Bize önemli katkılar sağlar. Potansiyelli bir oyuncu. Ekonomik şartların oluşması halinde kaçırmayalım. Uzun yılar forma giyebilir, iyi paraya satılabilir" dediği öğrenildi.

    CİMŞİR BİZZAT GÖRÜŞTÜ
    23 yaşındaki Aminu, küme düştüğü için takımdan ayrılmak istiyor. Bu sezon 31 lig maçında 2 bin 338 dakika forma giyen Aminu, 5 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi. Yönetim, bordo-mavili takımın gündemine daha önce de gelen Aminu için bu kez kararlı. Çimşir, Aminu ile bizzat görüşmüş ve teklifini iletmişti. Genç futbolcu, kulübüyle anlaşılması halinde gelmek istediğini söyledi.

    SÖZLEŞMESİ 2020'DE SONA ERİYOR
    'de ilk kez forması giyen Umar alacakları ödenmediği için 'ye başvurmuş ve serbest kalmıştı. Aminu'yu daha sonra ekibi kadrosuna katmıştı. Nijeryalı genç futbolcunun 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.?
    1. 27.5.2018
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