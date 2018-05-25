Trabzonspor'da ya feda ya veda

Profesyonel futbolcu giderlerini 180 milyon TL'den 80 milyon TL seviyesine çekmek için kolları sıvayan yönetim, futbolcularla görüşmelere başlayacak. Astronomik ücret alanlardan indirim talep edecek olan kulüp, bunu kabul etmeyecek olanlardan takım bulmalarını isteyecek.