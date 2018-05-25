Trabzonspor'da ya feda ya veda
Profesyonel futbolcu giderlerini 180 milyon TL'den 80 milyon TL seviyesine çekmek için kolları sıvayan yönetim, futbolcularla görüşmelere başlayacak.
Profesyonel futbolcu giderlerini 180 milyon TL'den 80 milyon TL seviyesine çekmek için kolları sıvayan yönetim, futbolcularla görüşmelere başlayacak. Astronomik ücret alanlardan indirim talep edecek olan kulüp, bunu kabul etmeyecek olanlardan takım bulmalarını isteyecek.
- 25.5.2018
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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