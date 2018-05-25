Trabzonspor'da ya feda ya veda – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    'da ya feda ya veda

    Trabzonspor'da ya feda ya veda

    Profesyonel futbolcu giderlerini 180 milyon 'den 80 milyon TL seviyesine çekmek için kolları sıvayan yönetim, futbolcularla görüşmelere başlayacak.

    Profesyonel futbolcu giderlerini 180 milyon 'den 80 milyon TL seviyesine çekmek için kolları sıvayan yönetim, futbolcularla görüşmelere başlayacak. Astronomik ücret alanlardan indirim talep edecek olan kulüp, bunu kabul etmeyecek olanlardan takım bulmalarını isteyecek.

    1. 25.5.2018
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