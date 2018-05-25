Trabzonspor gol ortalamasını yükseltti – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    gol ortalamasını yükseltti

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> gol ortalamasını yükseltti

    gol istatistiğinde geçen yıllara göre aşama yaptı.

    gol istatistiğinde geçen yıllara göre aşama yaptı. Bordo-mavililer, 63 golle ligin en skorer 4. takımı olurken, maç başına gol ortalamasında da F.Bahçe (2.29), G.Saray (2.20) ve 'ın (2.02) ardından 1.85'lik oranıyla 4. sırada yer aldı. Ligi 3. bitiren 'i iki kategoride de geçti.

    1. 25.5.2018
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