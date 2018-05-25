Trabzonspor gol ortalamasını yükseltti
Fırtına gol istatistiğinde geçen yıllara göre aşama yaptı.
Fırtına gol istatistiğinde geçen yıllara göre aşama yaptı. Bordo-mavililer, 63 golle ligin en skorer 4. takımı olurken, maç başına gol ortalamasında da F.Bahçe (2.29), G.Saray (2.20) ve Beşiktaş'ın (2.02) ardından 1.85'lik oranıyla 4. sırada yer aldı. Ligi 3. bitiren Başakşehir'i iki kategoride de geçti.
- 25.5.2018
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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