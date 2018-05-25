Taraftara güvendim – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Taraftara güvendim

    Taraftara güvendim

    Bordo-mavili ekibin çalışkan ismi , gelecek sezon için iddialı mesajlar verdi.

    Bordo-mavili ekibin çalışkan ismi , gelecek sezon için iddialı mesajlar verdi. 30 yaşındaki yıldız oyuncu, "Ben her zaman taraftarımızın, bu şehrin enerjisine inandım. Bizleri her an destekleyen taraftarımızı mutlu edeceğiz. Gelecek sezon başarılı olacağız " diye konuştu.

    1. 25.5.2018
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