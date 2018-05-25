Taraftara güvendim
Bordo-mavili ekibin çalışkan ismi Olcay Şahan, gelecek sezon için iddialı mesajlar verdi.
Bordo-mavili ekibin çalışkan ismi Olcay Şahan, gelecek sezon için iddialı mesajlar verdi. 30 yaşındaki yıldız oyuncu, "Ben her zaman taraftarımızın, bu şehrin enerjisine inandım. Bizleri her an destekleyen taraftarımızı mutlu edeceğiz. Gelecek sezon başarılı olacağız " diye konuştu.
- 25.5.2018
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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