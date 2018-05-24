Trabzonspor'da öze dönüş başlıyor!
Öze dönüş yapılacağı konuşulan bordo mavili takımın şu andaki 45 kişilik futbolcu kadrosunda 22 Trabzonlu oyuncu yer alıyor
Gelecek sezon öze dönüşün konuşulduğu bordo-mavili takımın kadrosunda 22 Trabzonlu oyuncu bulunuyor. 45 sözleşmeli futbolcu içerisinde şu Trabzonlular yer alıyor: Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Mustafa Akbaş, Batuhan Artarslan, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut, Cafer Tosun, Sami Özkan, Ahmet Sevinç, Abdülkadir Parmak, Furkan Taş, Furkan Yıldırım, Mertcan Çam, Muhammet Beşir, Murat Akpınar, Mücahit Çakır, Semih Karadeniz, Savaş Çakır, Yağızcan Erdem, Yunus Çakır, Ali Han.
- 24.5.2018
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Aziz Yıldırım'dan çifte operasyon! Balotelli ve Holger Badstuber...
Toplam 6
Yorum
forever1903 yanlis anlamayin kiskandigimdan degil, ama aykut balotelliyi idare edemez, bence siz aykuta göre transfer yapin, sirf isim olsun diye degil
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Aziz Yıldırım'dan çifte operasyon! Balotelli ve Holger Badstuber...
Toplam 6
Yorum
nnn kırmızı karttan hiç oynamadan gider..hata olur.
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Dursun Özbek: "Üreten Galatasaray'ı inşa edeceğiz"
Toplam 5
Yorum
washak yiye yiye bitiremedi GSin parasini, hala para edecek yerler var demekki adaylikta bu kadar israr ediyor.
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