Trabzonspor'da öze dönüş başlıyor! – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    'da öze dönüş başlıyor!

    Trabzonspor'da öze dönüş başlıyor!

    Öze dönüş yapılacağı konuşulan bordo mavili takımın şu andaki 45 kişilik futbolcu kadrosunda oyuncu yer alıyor

    Gelecek sezon öze dönüşün konuşulduğu bordo-mavili takımın kadrosunda oyuncu bulunuyor. 45 sözleşmeli futbolcu içerisinde şu Trabzonlular yer alıyor: Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, , Batuhan Artarslan, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut, Cafer Tosun, Sami Özkan, Ahmet Sevinç, Abdülkadir Parmak, Furkan Taş, Furkan Yıldırım, Mertcan Çam, Muhammet Beşir, , Mücahit Çakır, Semih , Savaş Çakır, Yağızcan Erdem, Yunus Çakır, Ali Han.



    1. 24.5.2018
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