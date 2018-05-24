Trabzon kadrosu 45 kişilik ordu!
Başka takımlarda kiralık forma giyen ve aralarında İbanez, Aytaç, Sheidaev’in de bulunduğu 18 oyuncu Trabzon’a geri dönüyor, kadro 45 kişiye çıkıyor
Fırtına'da 45 sözleşmeli futbolcu bulunuyor. 2018- 19 sezonu öncesinde kiralık olarak başka takımlarda forma giyen ve aralarında İbanez, Aytaç Kara, Sheidaev'in de bulunduğu 19 oyuncudan 18'i Karadeniz ekibine geri dönecek. Trabzonspor'un, 2017- 2018 sezonunda sözleşmesi bulunan toplam 27 futbolcusu şunlar: Joao Pereira, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz, Juraj Kucka, Abdülkadir Ömür, Olcay Şahan, Jose Sosa, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Mustafa Akbaş, Matus Bero, Kamil Ahmet Çörekçi, Hugo Rodallega, Uğurcan Çakır, Fabian Castillo, Esteban Alvarado, Hasan Batuhan Artarslan, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut, Ayberk Kardaş, Cafer Tosun, Sami Can Özkan, Abdurrahim Dursun, Ramazan Övüç, Ahmet Hakan Sevinç.
- 24.5.2018
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Dursun Özbek: "Üreten Galatasaray'ı inşa edeceğiz"
Toplam 2
Yorum
albaş sakın ola seçime girmemelerine öneriyoruz fark yerler rezil hüsran olurlar sayın.mustafa cengiz yönetimi çok güçlü gözüküyorlar
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Güneş isterse taraftar sever
Toplam 1
Yorum
Hamdi 31 yaşında dediğiniz adam 15 Temmuz'da 33 yaşına girecek. Ayrıca taraftar bahsettiğiniz gibi yaklaşmıyor, yaklaşmayacak olaya!
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Mustafa Cengiz: Bizi UEFA'ya şikayet etmişler
Toplam 1
Yorum
ali kırcı en iyi Scout ekibimi.. başındaki Emre Utkucan futbolcularla az resim çekilip biraz topçu araştırsa iyi olacak...
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