Trabzon kadrosu 45 kişilik ordu! – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    Trabzon kadrosu 45 kişilik ordu!

    Trabzon kadrosu 45 kişilik ordu!

    Başka takımlarda kiralık forma giyen ve aralarında İbanez, Aytaç, Sheidaev’in de bulunduğu 18 oyuncu Trabzon’a geri dönüyor, kadro 45 kişiye çıkıyor

    Fırtına'da 45 sözleşmeli futbolcu bulunuyor. 2018- 19 sezonu öncesinde kiralık olarak başka takımlarda forma giyen ve aralarında İbanez, , Sheidaev'in de bulunduğu 19 oyuncudan 18'i ekibine geri dönecek. Trabzonspor'un, 2017- 2018 sezonunda sözleşmesi bulunan toplam 27 futbolcusu şunlar: Joao Pereira, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, , , Juraj Kucka, Abdülkadir Ömür, , , Ogenyi Onazi, Filip Novak, , Matus Bero, Kamil , Hugo Rodallega, Uğurcan Çakır, Fabian Castillo, Esteban Alvarado, Hasan Batuhan Artarslan, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut, Ayberk Kardaş, Cafer Tosun, Sami Can Özkan, Abdurrahim Dursun, Ramazan Övüç, Sevinç.


    1. 24.5.2018
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