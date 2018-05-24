Giray Bulak: “Trabzonspor’dan gelen bir teklif yok” – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    : “’dan gelen bir teklif yok”

    Giray Bulak: “Trabzonspor’dan gelen bir teklif yok”

    'da teknik direktörlük görevi için adı geçen isimler arasında yer alan , kendine henüz bir teklif gelmediğini açıkladı.

    Spor 'de 2017-18 sezonunun tamamlanmasıyla sözleşmesi sona eren teknik direktör 'dan boşalan koltuğu doldurmak için arayışlarını sürdüren 'da, 1 hafta içerisinde teknik direktör sorunun çözüleceği belirtildi. Bordo-mavililerde bu konuda adı geçen isimler arasında yer alan , kendisine henüz bir teklif gelmediğini açıkladı. Deneyimli teknik adam, "Şu an için tarafıma bildirilmiş bir şey yok. Teklif gelmesi durumunda da biz Trabzonluyuz, Trabzonsporluyuz. Bundan ötesi yok" ifadelerini kullandı.
    Daha önce 2000-01 sezonunda Trabzonspor'u çalıştıran Bulak, son olarak tamamlanan sezonda 1'inci Lig ekiplerinden ile Baltok takımlarında görev yapmıştı.

    1. 24.5.2018 12:59
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