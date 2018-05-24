Giray Bulak: “Trabzonspor’dan gelen bir teklif yok”
Trabzonspor'da teknik direktörlük görevi için adı geçen isimler arasında yer alan Giray Bulak, kendine henüz bir teklif gelmediğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de 2017-18 sezonunun tamamlanmasıyla sözleşmesi sona eren teknik direktör Rıza Çalımbay'dan boşalan koltuğu doldurmak için arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da, 1 hafta içerisinde teknik direktör sorunun çözüleceği belirtildi. Bordo-mavililerde bu konuda adı geçen isimler arasında yer alan Giray Bulak, kendisine henüz bir teklif gelmediğini açıkladı. Deneyimli teknik adam, "Şu an için tarafıma bildirilmiş bir şey yok. Teklif gelmesi durumunda da biz Trabzonluyuz, Trabzonsporluyuz. Bundan ötesi yok" ifadelerini kullandı.
Daha önce 2000-01 sezonunda Trabzonspor'u çalıştıran Bulak, son olarak tamamlanan sezonda Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Balıkesirspor Baltok takımlarında görev yapmıştı.
- 24.5.2018 12:59
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Emre Akbaba'dan Beşiktaş itirafı
Toplam 3
Yorum
karakartalll bu adam ciddi ciddi beşiktaşa gelip arkasında oğuzhanla beraber oynarsa iyi bir forvetle takımda ikinci bi sosa gomez etkisi yaratabilirler.
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Fikret Orman: Burak Yılmaz iyi bir Beşiktaşlı
Toplam 1
Yorum
karakartalll şenol hocaya yardımcı gelecek olması süper bir haber umarım yusuf şimşek olur bu yardımcı hoca
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Emre Akbaba'dan Beşiktaş itirafı
Toplam 3
Yorum
gamer62 nerden biliyorsunuz besiktasa isik yaktigini besiktas 3 cu buyuk takimdir 1 ve 2 var ondan onde
Giray Bulak: “Trabzonspor’dan gelen bir teklif yok” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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