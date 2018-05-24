Bongonda'dan Trabzonspor paylaşımı!
Sezon başı Celta Vigo'dan kiralanan ve devre arası gönderilen Bongonda, taraftarlara mesaj gönderdi.
Sezon başı Celta Vigo'dan kiralanan ve devre arası gönderilen Bongonda, taraftarlara mesaj gönderdi. Trabzonspor formasıyla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Bongonda, "En büyük taraftar Trabzonspor taraftarı. Asla sizi unutmayacağım" ifadesini kullandı.
OPSİYONUMU KULLANMADILAR
Sezon başında Marsilya'dan kiralanan ve sözleşmesinde opsiyon maddesi bulunan Hubocan, ayrıldığını resmen açıkladı. Slovak basınına konuşan 32 yaşındaki stoper, "Yöneticiler opsiyonla alakalı bana bir bilgi vermedi. Neden bu opsiyonu kullanmadılar hiçbir bilgim ve fikrim yok" dedi.
ARTIK ÖNÜMÜZE BAKMALIYIZ
Geçen sezon 2 bin 702 dakika forma giyerek en fazla süre alan oyuncu olan Pereira, sezonun yorgunluğunu attığını söyledi. 33 yaşındaki Portekizli sağ bek, "Bazı maçları hiç hatırlamak bile istemiyoruz. Çok üzüldüğümüz dönemler oldu. Ama artık önümüze bakalım ve seneye daha başarılı işlere imza atalım" diye konuştu.
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