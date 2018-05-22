Son 3 yılın en iyisi – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Son 3 yılın en iyisi

    Son 3 yılın en iyisi

    Şampiyonluk hedeflediği sezonunu 5. sırada tamamlayan , amacına ulaşamadı ancak son üç sezonun en iyi performansını sergiledi.

    sezonuna şampiyonluk hedefiyle başlayan bordo-mavililer, ligi 55 puanla 5. tamamladı. Zirvenin 20 puan gerisinde yer alarak hedeflerinin uzağında kalan Trabzonspor, ayrıca Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarına katılma noktasında da hüsran yaşadı. Tarihinin en maliyetli kadrosuyla beklentilere karşılık veremeyen ve hedeflerine ulaşamayan Fırtına, topladığı puan bakımından ise son üç sezonun ise en iyi performansını sergiledi. Ligi 55 puanla tamamlayan ve son olarak 2014-15'te elde ettiği 57 puan ile bu rakamın üzerine çıkan bordo-mavililer, 2015-16'da 40 puan, 2016-17'de ise 51 puan hanesine yazdırabilmişti. Trabzonspor, 2014-15 sezonunu 5'inci, 2015-16 sezonunu 12'nci, 2016-17 sezonunu 6'ncı ve 2017- 18 sezonunu ise 5'inci sırada tamamladı.

    33 GOLE İMZA ATTILAR
    'nın 3 golcüsü bu sezon 33 gole imza attı. Burak 25 maçta kaydettiği 23 golle başı çekerken, Dame N'Doye 24 kez mücadele ettiği formayla 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Kolombiyalı yıldız Rodallega da 23 karşılaşmada sadece 5 gol kaydedebildi.

    20 PUAN ÇÖPE GİTTİ
    , ve Malatyaspor ile birlikte ligin en çok berabere kalan takımı oldu. Karadeniz ekibi tam 10 kez sahadan 1 puanla ayrıldı. Bordo-mavililer 10 karşılaşmada 20 puanı çöpe attı.
    1. 22.5.2018
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