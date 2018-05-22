Son 3 yılın en iyisi
Şampiyonluk hedeflediği 2017-18 sezonunu 5. sırada tamamlayan Fırtına, amacına ulaşamadı ancak son üç sezonun en iyi performansını sergiledi.
33 GOLE İMZA ATTILAR
Fırtına'nın 3 golcüsü bu sezon 33 gole imza attı. Burak 25 maçta kaydettiği 23 golle başı çekerken, Dame N'Doye 24 kez mücadele ettiği formayla 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Kolombiyalı yıldız Rodallega da 23 karşılaşmada sadece 5 gol kaydedebildi.
20 PUAN ÇÖPE GİTTİ
Trabzonspor, Göztepe ve Malatyaspor ile birlikte ligin en çok berabere kalan takımı oldu. Karadeniz ekibi tam 10 kez sahadan 1 puanla ayrıldı. Bordo-mavililer 10 karşılaşmada 20 puanı çöpe attı.
- 22.5.2018
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Talisca transferi 'Yatai'
Toplam 1
Yorum
TAKTİKÇİ 25 GÖRMEDEN ÇİNE GİDERSE EN İYİ OYNAYACAĞI TAKIM BJK KALIR. YOLLA ALMANYADAN BİR TAKIMA 2 SENEYE BAYERNE GİDER
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Herkes Mohamed Salah'ın Şampiyonlar Ligi finalinde oruç kararını merak ediyor
Toplam 1
Yorum
PATİK TEKRAR TEBRİK EDİYORUM VE KUPAYI ELİNDE GÖRMEK İSTERİM
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Beşiktaş'a rakip çıktı! Burak Yılmaz kapışması
Toplam 11
Yorum
acg Burak,Sosa,Kuçka satılmalı.Diğerleri ile kazan kazan şeklinde anlaşma yapılmalı.Uymayanlar ile yollar ayrılmalı.Kazan,kazan takımı kurulmalı
Son 3 yılın en iyisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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