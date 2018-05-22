Olcay Şahan: "Bizi seneye görün"

ekibinin 30 yaşındaki futbolcusu, gelecek sezon taraftarın desteği sayesinde hak ettikleri başarılara koşacaklarına inandığını söyledi., sosyal medya hesabı yaptığı paylaşımda inişlerle, çıkışlarla dolu bir sezon geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi: "Sezon boyunca skor ne olursa olsun, arkamızda her zaman siz vardınız. Sizi gururlandırmak için hepimizin elinden gelen her şeyi sahaya yansıtmaya çalıştığına emin olun.hak ettiğimiz başarılara koşacağımıza olan inancım tam.