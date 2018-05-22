Olcay Şahan: "Bizi seneye görün" – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    : "Bizi seneye görün"

    Olcay Şahan: "Bizi seneye görün"

    Olcay: Önümüzdeki sezon sizlerin dillere destan desteği ile başarılara koşacağız.

    ekibinin 30 yaşındaki futbolcusu Olcay Şahan, gelecek sezon taraftarın desteği sayesinde hak ettikleri başarılara koşacaklarına inandığını söyledi. Olcay, sosyal medya hesabı yaptığı paylaşımda inişlerle, çıkışlarla dolu bir sezon geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi: "Çeşitli zorluklar çeksek de takım olarak bir şeyi çok iyi biliyorduk. Sezon boyunca skor ne olursa olsun, arkamızda her zaman siz vardınız. Sizi gururlandırmak için hepimizin elinden gelen her şeyi sahaya yansıtmaya çalıştığına emin olun. Önümüzdeki sezon sizlerin dillere destan desteği sayesinde hak ettiğimiz başarılara koşacağımıza olan inancım tam.
    1. 22.5.2018
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