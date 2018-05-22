Belediyeden büyük destek – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Belediyeden büyük destek

    Belediyeden büyük destek
    Trabzon Büyük Şehir Belediyesi'nden Trabzonspor'da başlatılan bağış kampanyasına destek daveti. Belediye tarafından hazırlanan derginin mayıs ayı sayısının kapağında 'Trabzonspor desteğinizi bekliyor', ' ve temiz futbol sevdalıları harekete geçiyor" denilerek destek istendi.
    1. 22.5.2018
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