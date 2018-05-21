Yusuf ve Abdülkadir satılık değil!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü satmayacaklarını bir kez daha tekrarladı. Ağaoğlu, iki oyuncuya da ciddi teklifler geldiğini belirte rek, "Ama bu konudaki görüşümüz net. Abdülkadir ve Yusuf'u satmamakta kararlıyız. Israrcı olan varsa zaten fiyatlarını söylemiştik. Her ikisi için de masanın üzerine 850 milyon lirayı koyan alıp gider!" dedi. Ağaoğlu, Yusuf ve Abdülkadir'in Trabzonspor'da bir misyonu olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: "Altyapıdan gelecek futbolculara örnek teşkil edecek idol futbolcular bunlar. Görevleri sadece sahada gösterdikleri performans değil. Mükemmel performans gösterdiler bunun da altını çizmek gerek. Zamanı geldiğinde en iyi kulüplerde oynamak hakları. O zaman geldiğinde kolaylık sağlayacağımızı da söyledik. Ama şu an itibarıyla hayır."



DİREKLERLE ÇARPIŞTI!

Süper Lig'de bu sezonun en şanssız isimlerinden birisi Yusuf Yazıcı oldu. Genç yıldız, en fazla şutu direkten dönen isim oldu. Yazıcı'nun tam 5 şutunda direkler gole izin vermedi. Yusuf ligde 10 gol ve 5 asistlik performansıyla, Burak Yılmaz'dan sonra takımın skora en çok katkı yapan ismi.