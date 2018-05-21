Yusuf ve Abdülkadir satılık değil!
Başkan Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir’i satmayacaklarını tekrarlayarak, “Onların Trabzonspor’da misyonu var. Zamanı gelince gidebilirler ama şu an itibarıyla hayır!” dedi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü satmayacaklarını bir kez daha tekrarladı. Ağaoğlu, iki oyuncuya da ciddi teklifler geldiğini belirte rek, "Ama bu konudaki görüşümüz net. Abdülkadir ve Yusuf'u satmamakta kararlıyız. Israrcı olan varsa zaten fiyatlarını söylemiştik. Her ikisi için de masanın üzerine 850 milyon lirayı koyan alıp gider!" dedi. Ağaoğlu, Yusuf ve Abdülkadir'in Trabzonspor'da bir misyonu olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: "Altyapıdan gelecek futbolculara örnek teşkil edecek idol futbolcular bunlar. Görevleri sadece sahada gösterdikleri performans değil. Mükemmel performans gösterdiler bunun da altını çizmek gerek. Zamanı geldiğinde en iyi kulüplerde oynamak hakları. O zaman geldiğinde kolaylık sağlayacağımızı da söyledik. Ama şu an itibarıyla hayır."
DİREKLERLE ÇARPIŞTI!
Süper Lig'de bu sezonun en şanssız isimlerinden birisi Yusuf Yazıcı oldu. Genç yıldız, en fazla şutu direkten dönen isim oldu. Yazıcı'nun tam 5 şutunda direkler gole izin vermedi. Yusuf ligde 10 gol ve 5 asistlik performansıyla, Burak Yılmaz'dan sonra takımın skora en çok katkı yapan ismi.
- 21.5.2018
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
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ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
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YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
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