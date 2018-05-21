Trabzonspor maç başına 1.85 gol attı

Fırtına 2017-18 sezonunda hedeflerine ulaşamasa da gol istatistiğinde geçen yıllara göre aşama yaptı. Bordo-mavililer, 63 golle ligin en golcü 4. takımı olurken, maç başına gol ortalamasında da F.Bahçe (2.29), G.Saray (2.20) ve Beşiktaş'ın (2.02) ardından 1.85'lik oranıyla 4. sırada yer aldı. Ligi 3. bitiren Başakşehir'i iki kategoride de (62 gol+1.82 ortalama) geride bıraktı.



KARTTA DA İLK DÖRTTE

Bordo-mavililer 8'er kırmızı kart gören TM Akhisarspor ve Kayserispor ile 7 kırmızı kart gören Beşiktaş'ın ardından 6 kırmızı kartla en çok kırmızı kart gören takımlar arasında yer aldı. (86 da sarı kart gördü) En çok penaltı kazanan takımlardan biri olan Fırtına, 8 penaltının 6'sını gole çevirdi.



BERABERLİĞE ABONE OLDU

Trabzonspor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor ile birlikte ligin en çok berabere kalan takımı oldu. Karadeniz ekibi tam 10 kez sahadan 1 puanla ayrıldı. Üç puanlı sistemde beraberlik puan kaybı açısından yenilgiyle eşdeğer kabul ediliyor. Bordo- mavililer 10 karşılaşmada 20 puanı çöpe attı.