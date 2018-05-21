Trabzonspor maç başına 1.85 gol attı – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    maç başına 1.85 gol attı

    Trabzonspor maç başına 1.85 gol attı

    Fırtına 2017-18 sezonunda hedeflerine ulaşamasa da gol istatistiğinde geçen yıllara göre aşama yaptı.

    Fırtına 2017-18 sezonunda hedeflerine ulaşamasa da gol istatistiğinde geçen yıllara göre aşama yaptı. Bordo-mavililer, 63 golle ligin en golcü 4. takımı olurken, maç başına gol ortalamasında da F.Bahçe (2.29), G.Saray (2.20) ve 'ın (2.02) ardından 1.85'lik oranıyla 4. sırada yer aldı. Ligi 3. bitiren 'i iki kategoride de (62 gol+1.82 ortalama) geride bıraktı.

    KARTTA DA İLK DÖRTTE
    Bordo-mavililer 8'er kırmızı kart gören TM Akhisarspor ve ile 7 kırmızı kart gören Beşiktaş'ın ardından 6 kırmızı kartla en çok kırmızı kart gören takımlar arasında yer aldı. (86 da sarı kart gördü) En çok penaltı kazanan takımlardan biri olan Fırtına, 8 penaltının 6'sını gole çevirdi.

    BERABERLİĞE ABONE OLDU
    , ve ile birlikte ligin en çok berabere kalan takımı oldu. ekibi tam 10 kez sahadan 1 puanla ayrıldı. Üç puanlı sistemde beraberlik puan kaybı açısından yenilgiyle eşdeğer kabul ediliyor. Bordo- mavililer 10 karşılaşmada 20 puanı çöpe attı.

    1. 21.5.2018
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