Trabzonspor maç başına 1.85 gol attı
Fırtına 2017-18 sezonunda hedeflerine ulaşamasa da gol istatistiğinde geçen yıllara göre aşama yaptı.
Fırtına 2017-18 sezonunda hedeflerine ulaşamasa da gol istatistiğinde geçen yıllara göre aşama yaptı. Bordo-mavililer, 63 golle ligin en golcü 4. takımı olurken, maç başına gol ortalamasında da F.Bahçe (2.29), G.Saray (2.20) ve Beşiktaş'ın (2.02) ardından 1.85'lik oranıyla 4. sırada yer aldı. Ligi 3. bitiren Başakşehir'i iki kategoride de (62 gol+1.82 ortalama) geride bıraktı.
KARTTA DA İLK DÖRTTE
Bordo-mavililer 8'er kırmızı kart gören TM Akhisarspor ve Kayserispor ile 7 kırmızı kart gören Beşiktaş'ın ardından 6 kırmızı kartla en çok kırmızı kart gören takımlar arasında yer aldı. (86 da sarı kart gördü) En çok penaltı kazanan takımlardan biri olan Fırtına, 8 penaltının 6'sını gole çevirdi.
BERABERLİĞE ABONE OLDU
Trabzonspor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor ile birlikte ligin en çok berabere kalan takımı oldu. Karadeniz ekibi tam 10 kez sahadan 1 puanla ayrıldı. Üç puanlı sistemde beraberlik puan kaybı açısından yenilgiyle eşdeğer kabul ediliyor. Bordo- mavililer 10 karşılaşmada 20 puanı çöpe attı.
- 21.5.2018
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
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