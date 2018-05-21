N’Doye teklif bekliyor
Sözleşmesi sona eren Dame N’Doye’un gözü yönetimde...
Sözleşmesi sona eren Dame N'Doye'un gözü yönetimde... 33 yaşındaki oyuncunun, yeni teklif yapılması halinde kalmak istediği gelen haberler arasında. N'Doye ligde 5 gol ve 5 asistlik performansı ile 10 gole doğrudan katkıda bulunmuştu. Taraftarın da sevdiği Senegalli forvetin durumunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
AYTAÇ KARA GERİ DÖNDÜ
Yeni Malatyaspor'a kiralanan Aytaç Kara, Trabzonspor'a geri döndü. Malatyaspor Yönetimi, Kara'ya hizmetleri için teşekkür ederken, yeni sözleşme yapmayacağını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpte başarılı bir sezon geçiren Aytaç, 31 maçta 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Aytaç için son karar yeni teknik direktöre bırakılacak.
- 21.5.2018
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
N’Doye teklif bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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