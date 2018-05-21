N’Doye teklif bekliyor – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    N’Doye teklif bekliyor

    N’Doye teklif bekliyor

    Sözleşmesi sona eren Dame N’Doye’un gözü yönetimde...

    Sözleşmesi sona eren Dame N'Doye'un gözü yönetimde... 33 yaşındaki oyuncunun, yeni teklif yapılması halinde kalmak istediği gelen haberler arasında. N'Doye ligde 5 gol ve 5 asistlik performansı ile 10 gole doğrudan katkıda bulunmuştu. Taraftarın da sevdiği Senegalli forvetin durumunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

    AYTAÇ KARA GERİ DÖNDÜ
    'a kiralanan , 'a geri döndü. Malatyaspor Yönetimi, Kara'ya hizmetleri için teşekkür ederken, yeni sözleşme yapmayacağını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpte başarılı bir sezon geçiren Aytaç, 31 maçta 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Aytaç için son karar yeni teknik direktöre bırakılacak.

    1. 21.5.2018
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