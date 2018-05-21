Çalımbay kentten ayrıldı

Trabzonspor'da görev süresi dolan Rıza Çalımbay, ekibiyle birlikte dün kentten ayrıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Çalımbay'a Karabükspor maçında plaket verip, hizmetleri için teşekkür etmişti. Rıza Çalımbay ile yeni sezonda çalışmayı düşünmeyen yönetim, yeni teknik direktörü belirlemek için çalışmaları sürdürüyor.