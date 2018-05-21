Çalımbay kentten ayrıldı – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    Çalımbay kentten ayrıldı

    Çalımbay kentten ayrıldı

    'da görev süresi dolan , ekibiyle birlikte dün kentten ayrıldı.

    'da görev süresi dolan , ekibiyle birlikte dün kentten ayrıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Çalımbay'a maçında plaket verip, hizmetleri için teşekkür etmişti. Rıza Çalımbay ile yeni sezonda çalışmayı düşünmeyen yönetim, yeni teknik direktörü belirlemek için çalışmaları sürdürüyor.

    1. 21.5.2018
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