Çalımbay kentten ayrıldı
Trabzonspor'da görev süresi dolan Rıza Çalımbay, ekibiyle birlikte dün kentten ayrıldı.
Trabzonspor'da görev süresi dolan Rıza Çalımbay, ekibiyle birlikte dün kentten ayrıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Çalımbay'a Karabükspor maçında plaket verip, hizmetleri için teşekkür etmişti. Rıza Çalımbay ile yeni sezonda çalışmayı düşünmeyen yönetim, yeni teknik direktörü belirlemek için çalışmaları sürdürüyor.
- 21.5.2018
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
Çalımbay kentten ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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