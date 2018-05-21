7.7 Milyon €’ya 2 asist
Milan'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeli ile alınan ve yıllık 3.2 milyon euro ödenen Jose Sosa tam bir hayal kırıklığı oldu.
Milan'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeli ile alınan ve yıllık 3.2 milyon euro ödenen Jose Sosa tam bir hayal kırıklığı oldu. Arjantinli sezonu gol atamadan ve sadece 2 asistlik katkı ile tamamladı. Sosa'nın yüksek maliyeti ve takıma bir türlü uyum sağlayamaması nedeniyle talibi çıkarsa gönderileceği konuşuluyor.
BUYRUN MASAYA!
Profesyonel futbolcu giderlerini 180 milyon TL'den 80-90 milyon TL seviyesine çekmek için kolları sıvayan Trabzonspor yönetimi, futbolcularla görüşmelere başlayacak. Astronomik ücret alanlardan indirim talep edecek olan kulüp, bunu kabul etmeyecek olanlardan takım bulmalarını isteyecek.
- 21.5.2018
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
7.7 Milyon €’ya 2 asist haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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