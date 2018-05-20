Ahmet Ağaoğlu: "Adam gibi yanarız"
Trabzonspor'un 42. Olağan Divan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kurulda kulübün toplam borcunun 1 milyar 38 milyon 519 bin TL olduğu açıklandı. 197 milyon 495 bin TL değerindeki kısa vadeli mevcutların düşülmesinden sonra ise kulübün net borcunun 841 milyon 59 bin TL olduğu açıklandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, ekonomik durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Biz para bulmaya çalışırken, söz verdiğimiz 15 Mayıs'taki ödeme tarihini tutturamadık ve 18 Mayıs'ta ödeme yaptık. Bu arada bir Türk futbolcumuz (Burak Yılmaz) da ayın 15'ini beklemiş, sözümüz yerine gelmeyince ayın 16'sında kulübe Bakırköy noterliğinden ihtarname çekmiş. Hem de bütün alacaklarının ödenmesi koşuluyla. Yani, 'Ben Trabzonspor takımının kaptanıyım, para için bir başka kulübün kaptanının arkasında sahaya çıkmam' diyen kaptan veya futbolcu profilinden bugün gelmiş olduğumuz nokta" dedi.
- 20.5.2018
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Talisca Manchester United'da
Toplam 5
Yorum
kara_kartal 40m euro deniliyor ama hep birlikte görücez nasipse bu adam en az 50-55 milyon transfer olur..
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Volkan ve Hasan Ali moralsiz!
Toplam 2
Yorum
isim Volkan, Göztepe maçında fotoğraf çektirirken gol yedin. Bunun hesabını ver önce!
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Fenerbahçe'nin tek tesellisi Devler Ligi
Toplam 2
Yorum
BURAK HADİ UEFA HAIRLI OLSUN.ZUHAAA ZUHAAA ZUHAA PARALAR GALATASARAYA.. ZUHAA ZUHAAA
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