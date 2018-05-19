Yönetimden çılgın ödeme: 80 milyon TL – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Yönetimden çılgın ödeme: 80 milyon

    Yönetimden çılgın ödeme: 80 milyon TL

    Futbolcuların geçmişe dönük alacakları ve kulübüne ödeme yapıldı

    'da oyuncuların uzun zamandır gerçekleşmeyen ödeme sorununun yanı sıra 'a ve 'nın bonservislerinin ilk taksidinin ödenmemesinden kaynaklı olarak, yeni bir yasağı ve lisans alamama sorunu vardı. Yönetim, dün futbolcuların geçmişe dönük alacakları, teknik heyet ve personel maaşlarının yanı sıra Sosa ve Kucka'nın transferinden Milan'a olan bonservis borcunun ilk taksitini içeren toplamda 80 milyon 'lik ödeme gerçekleştirdi. Genel saymanı Emin Kahraman, şu an itibariyle herhangi bir soruna neden olabilecek bir borçlarının kalmadığını belirtti.
    1. 19.5.2018
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