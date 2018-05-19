Veda busesi

50. yılda haftalar önce şampiyonluk yarışına havlu atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan son 16 turunda elenen ve Akhisar'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Avrupa yolu da kapanan Trabzonspor, sezonun son maçında dün Karabükspor'u 3-0 yenerek kapanışı güzel yaptı. Fırtına'nın gollerini Pereira 2 ve Yusuf attı. Bu karşılaşma bordo-mavili takımdaki birçok isim için de veda anlamına geldi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, forvet N'Doye, stoper Durica, kiralık Hubocan ve sakatlığı süren Uğur Demirok'un son maçı oldu. Trabzonspor taraftarları bordo-mavili formayla son maçına çıkan Jan Durica'yı karşılaşmanın ardından alkışlarla uğurladı.



55 PUAN TOPLADI

Dur ica da sahada tur atarak taraftarları selamladı. Ayrıca Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, maç

içerisinde kaçırdığı iki net gol pozisyonu sonrası taraftarların ıslıklarına maruz kalan N'Doye için tribünlerden alkış istedi. Karabükspor'u evinde farklı mağlup eden Trabzonspor, aslında bu sezon Medical Park'ta istediği sonuçları alamadı. Bir zamanlar sahasında rakiplerine nefes aldırmayan bordo-mavililer, bu yıl ise evinde 29 puan alabildi. Fırtına deplasmanda da 26 puan toplayarak toplamda sezonu 55 puanla bitirdi.?



Ligde 13 kez güldü

Süper Lig'in 34. haftasında dün Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Trabzonspor'da Rıza Çalımbay, galibiyetle veda etti. 54 yaşındaki teknik adam, bordo-mavili takımın başında çıktığı 26 lig maçında 13 galibiyet, 7 beraberlik elde etti ve 6 kez mağlup oldu. Geldiğinde fırtına gibi esen Çalımbay, ligin ikinci yarısında düşüşe geçti.



ONLARLA GÜLDÜK

Durica, vedasıyla ilgili, "Oyuncu arkadaşlarımdan ziyade, şehre çok teşekkür etmek istiyorum. Onlarla beraber kızdık, onlarla güldük. Umarım mutlu oldukları günler fazladır" dedi.



11. galibiyetini aldı

Fırtına ile Karabük, ligde 20'nci kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta Trabzonspor'un 11, Karabükspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi bu periyotta 36 gol atarken, 20 gol yedi.



YUSUF KASIRGASI

BU sezon Yusuf Yazıcı rüzgarı esiyor... Ligde 33 maçta 2 bin 381 dakika sahada kalan 21 yaşındaki 10 numara, 10 gol atarken, 5 de asist yaptı. Karabükspor filelerini de sarsan genç oyuncu, kariyer rekonu kırmış oldu.



RIZA ÇALIMBAY, TRABZON'A VEDA ETTİ:



Teşekkür ederim

"Güzel sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Camiaya, taraftara teşekkür ediyorum. Trabzonspor'a çok başarılar diliyorum"

Trabzonspor'a veda eden teknik direktör Rıza Çalımbay, güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi. 54 yaşındaki hoca "Çok güzel bir sezon geçirdik. Zaman zaman sıkıntılar da yaşadık ama Trabzonspor'da çalışmaktan dolayı mutlu oldum. Futbol oynadığım dönemde Trabzon'a geldiğimde hep çok heyecanlanıyordum. Anadolu'dan çıkmış 3 büyüklerle yarışmış, iyi yerlere gelmiş, şampiyonluklar yaşamış bir takım. Buralarda bulunmak güzel şey. Sezon başı gelip başlamak çok farklı bir şey olurdu. O da bizim şansızlığımız. son maçımızı da böyle şekilde bitirdiğimiz için mutluyuz" dedi. Çalımbay, bu tür maçların kolay olmadığını kaydederek, "Mücadele etmezsen konsantre olmaz, oyun disiplininden koparsan bu maçlar zor olur. İkinci yarı oyuncu ve taktik değişikler yaradı, 3 gol bulduk. Camiaya, taraftarlara teşekkür ediyorum. Trabzonspor'a çok başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.