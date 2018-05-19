Son 3 sezondaki en yüksek puan – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Son 3 sezondaki en yüksek puan

    Son 3 sezondaki en yüksek puan
    2017-18'e büyük umutlarla başlayan fakat zirve yarışına erkenden havlu atan, 'ndan son 16 turunda elenen ve Avrupa biletini de alamayan Fırtına, hedeflerine ulaşamadığı dönemde bir önceki sezondan daha çok puan topladı. 2016-17'yi 51 puanla 6'ncı tamamlayan Trabzon, bu sezonu 55 puana ulaştı ve son 3 sezondaki en yüksek puanı elde etti.
    1. 19.5.2018
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