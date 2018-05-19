N’Doye geçen sezon ile eşit – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mayıs 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    N’Doye geçen sezon ile eşit

    N’Doye geçen sezon ile eşit
    ekibinin forveti Dame N'Doye bu sezon ligde 5 gol ve 5 asistlik performans sergilerken, 10 gole doğrudan katkıda bulundu. Ligde 24 maçta forma giyen 33 yaşındaki Senegalli, ayrıca 27 lig maçında 5 gol atıp 5 asist yaptığı 2016-17 sezonundaki performansını da yakaladı. N'Doye'a yönetim sözleşme teklif edecek.
    1. 19.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    N’Doye geçen sezon ile eşit haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN