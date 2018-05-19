Divan kurulu bugün – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Divan kurulu bugün

    Divan kurulu bugün
    KULÜBÜN 42'nci Olağan Divan Genel Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Saat 13.00'te Gençlik Geliştirme Merkezi'nde gerçekleştirilecek genel kurula Başkan Ahmet Ağaoğlu da katılacak.
    1. 19.5.2018
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