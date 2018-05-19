Aynen devam – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    BORDO-mavili ekibin teknik direktörü , geçtiğimiz hafta 'u deplasmanda mağlup eden takımı büyük oranda korudu. İzinli olan Onazi'nin yerine Kucka'ya, kart cezalısı olan Olcay'ın yerine ise Okay'a ilk 11'de görev veren 54 yaşındaki çalıştırıcı, genç oyuncuları ise kulübede oturttu.
    1. 19.5.2018
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