Abdülkadir korkuttu – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    korkuttu

    Abdülkadir korkuttu
    Fırtına'nın genç ismi Ömür dün korkuttu. 74. dakikada başını tutarak yerde kaldı. Oyuncu sedye ile sahayı terk etti. 18 yaşındaki futbolcunun arka adalesinde sertleşme olduğu ve kesin durumun MR sonrası netleşeceği belirtildi. Abdülkadir, Osmanlı maçında da tansiyonu düştüğü için kenara alınmıştı.
    1. 19.5.2018
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