Durica gidiyor Dame belirsiz – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Durica gidiyor belirsiz

    Durica gidiyor Dame belirsiz

    ekibinin 2 sezon önce kadrosuna kattığı 36 yaşındaki futbolcu , karşılaşmasıyla birlikte bordo-mavili takımın formasını son kez giyecek.

    ekibinin 2 sezon önce kadrosuna kattığı 36 yaşındaki futbolcu , karşılaşmasıyla birlikte bordo-mavili takımın formasını son kez giyecek. Bu sezon 19, geçtiğimiz sezon ise 33 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, bu süre zarfında sergilediği performansla bordo-mavili taraftarların büyük beğenisini kazandı. Ancak mevcut yönetim kurulunun yaşı nedeniyle Durica ile sözleşme imzalamaya yanaşmadığı, kendisinin 'dan çok güzel bir şekilde uğurlanmasının planlandığı da öğrenildi. Bu arada Durica'nın eşi Magdalena Sebestovou da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Trabzon'a veda etme zamanı" ifadelerini kullandı.

    DAME BELİRSİZ
    Bordo-mavili takımda Durica'yla birlikte sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan N'Doye'un durumu henüz netleşmedi. 32 yaşındaki Senegalli forvete, takımda kalması için bir teklif yapılacağı ancak bu rakamın düşük olması nedeniyle N'Doye'un kabul etmeme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Yönetimin N'Doye ile Karabükspor maçının ardından bir görüşme yaparak durumunu netleştirmesi bekleniyor. Bu arada N'Doye'u Süper ligden ve takımları da bir süredir istiyordu. 'de bu sezon 23 maça çıkan, 5 gol atıp 6 da asist yapan 1.86 boyundaki oyuncu daha önce fedakârlık yaparak aldığı parada indirime gitmişti.

    1. 18.5.2018
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