Durica gidiyor Dame belirsiz
Karadeniz ekibinin 2 sezon önce kadrosuna kattığı 36 yaşındaki futbolcu Jan Durica, Karabükspor karşılaşmasıyla birlikte bordo-mavili takımın formasını son kez giyecek.
Karadeniz ekibinin 2 sezon önce kadrosuna kattığı 36 yaşındaki futbolcu Jan Durica, Karabükspor karşılaşmasıyla birlikte bordo-mavili takımın formasını son kez giyecek. Bu sezon 19, geçtiğimiz sezon ise 33 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, bu süre zarfında sergilediği performansla bordo-mavili taraftarların büyük beğenisini kazandı. Ancak mevcut yönetim kurulunun yaşı nedeniyle Durica ile sözleşme imzalamaya yanaşmadığı, kendisinin Trabzon'dan çok güzel bir şekilde uğurlanmasının planlandığı da öğrenildi. Bu arada Durica'nın eşi Magdalena Sebestovou da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Trabzon'a veda etme zamanı" ifadelerini kullandı.
DAME BELİRSİZ
Bordo-mavili takımda Durica'yla birlikte sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dame N'Doye'un durumu henüz netleşmedi. 32 yaşındaki Senegalli forvete, takımda kalması için bir teklif yapılacağı ancak bu rakamın düşük olması nedeniyle N'Doye'un kabul etmeme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Yönetimin N'Doye ile Karabükspor maçının ardından bir görüşme yaparak durumunu netleştirmesi bekleniyor. Bu arada N'Doye'u Süper ligden Bursaspor ve Konyaspor takımları da bir süredir istiyordu. Süper Lig'de bu sezon 23 maça çıkan, 5 gol atıp 6 da asist yapan 1.86 boyundaki oyuncu daha önce fedakârlık yaparak aldığı parada indirime gitmişti.
- 18.5.2018
-
Beşiktaş'ın idmanında eksik çok
Toplam 2
Yorum
BJK'li Takima bak son maça çikmadan dagilmis tatil'e çikmis.. Hani belli mi olur sonuna kadar asilin inanin be, belki 2. ci oluruz.. Ruhsuzlastilar
-
Beşiktaş'ta Vagner Love ve Negredo kararı
Toplam 2
Yorum
Kartalistan Negredo zor gider yillik 4 milyonu kim verecek ona ?
-
Fenerbahçe umutla şampiyonluğu bekleyecek
Toplam 1
Yorum
batuhan göztepe gs yener
Durica gidiyor Dame belirsiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.